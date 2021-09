Marília Mendonça e Maiara e Maraísa comemoram lançamento de música em um motel

21/09/2021 | 12:10



Marília Mendonça ao lado de Maiara e Maraísa lançaram na última segunda-feira, dia 20, um novo hit chamado Motel Afrodite e em forma de comemoração, as cantoras resolveram fazer um passeio relaxante em um shopping em São Paulo.

E na parte da noite, o trio apareceu em um motel para celebrar o lançamento da música nova e chegaram até a compartilhar diversos momentos de brincadeiras dentro da suíte.

Durante um vídeo, Marília Mendonça, Maiara e Maraísa aparecem dentro de uma piscina do motel brincando com uma boia de flamingo e logo em seguida começam a cantar um trechinho da nova canção.

Poderia ser um video com texto ensaio? Poderia. Poderíamos estar em nossas casas com pipoca e uma série qualquer? Poderíamos? Mas aí não seríamos as Patroas! Diretamente de um motel, com todo garbo e elegância: Ouça agora Motel Afrodite em todos os app de música!