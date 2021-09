Italo Ferreira estaria saindo com ex-affair de Caio Castro

21/09/2021 | 10:10



Italo Ferreira que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020 parece que está fazendo sucesso dentro e fora do mar. Tudo porque o surfista foi visto dando uma passeada com uma bonitona no Rio Grande do Norte.

Mas não é qualquer bonitona! A mulher em questão que foi vista se encontrando com Italo Ferreira foi a atriz Larissa Benosi, segundo informações compartilhadas por Léo Dias, do jornal Metrópoles.

O colunista cravou que eles estiveram juntos em São Paulo anteriormente e agora aproveitaram e viajaram até a casa do surfista em outro estado. Segundo Leo Dias que procurou fontes próximas à atriz que afirmaram que o relacionamento entre os dois não passa apenas de uma amizade de longa data e que ela está no Rio Grande do Norte trabalhando.

Para quem não sabe, Larissa Bonesi antes mesmo de pisar no Brasil já movimentava muito as redes sociais por ter sido apontada como o novo affair de Caio Castro.