Bárbara Evans passa muito mal e revela que achou que estava abortando

21/09/2021 | 10:10



Bárbara Evans está tendo uma gravidez com bastante dificuldades e revelou até que chegou a perder um dos embriões que estava esperando. Agora, a influenciadora foi até as suas redes sociais dizer que passou muito mal durante um jantar.

Mas não foi só isso, a modelo revelou nas redes sociais que chegou a pensar que estava tendo uma espécie de aborto e que no momento que ficou mais tranquila conseguiu conversar com a sua médica que receitou alguns remédios para melhorar a dor que ela estava sentindo.

Apesar do grande susto, Bárbara Evans aproveitou para fazer um alerta para as suas seguidores que assim como ela, estão esperando por um filho é que ela descobriu que o problema todo foi por conta da ingestão de muitas fibras em sua dieta.

- Eu ia esperar até amanhã, mas como muitas gravidinhas me seguem, resolvi vir aqui para contar para vocês. O que é o excesso de fibras... fibra tem no alface, nos legumes, em verduras e até pão tem muita fibra, só que pão tem mais fermento. A bonitona aqui se entupiu de alface e eu tinha passado mal uma vez de [porque comeu muito] alface. Eu já estava grávida. Só que não dessa forma.

E ela continuou o desabafo sobre a alimentação e dando dicas para as seguidores.

- Nós jantamos normal e deitamos. Fomos assistir série. Começou a doer a boca do meu estômago. Uma dor assim.. de gases. Eu falei: Beleza. Até agora ainda está um pouco. A louca já começou a pesquisar. Estava passando mal, suando frio. Comecei a pesquisar como era abortar, perder um neném. Eu fiquei apavorada. Mas só que perder neném é como se fosse cólica que a gente sente no final da barriga.

Bárbara Evans revelou que ficou extremamente desesperada com as fortes dores.

- Eu comecei a ficar tão desesperada. Eu falei: então deve ser apendicite. Comecei a me contorcer durante uma hora na cama. Eu não vou aguentar ficar tanto tempo com dor. E aí, eu não conseguia respirar porque doía. Dava uma pontada. Conclusão: falei para a minha médica e ela falou que se tivesse insuportável eu teria que ir para emergência. Estava doendo muito. Nunca senti uma dor tão forte antes. Nunca na minha vida. [...] Eu tomei alguns remédios que ela pediu. Comer muita fibra me fez muito mal. Óbvio tem que comer o essencial, pouquinho. Eu até que não comi muito. Não sei o que aconteceu, mas eu passei muito mal. Eu achei que não ia aguentar de tanta dor. Eu suava frio.

Pelo visto tem que tomar bastante cuidado com a dieta mesmo durante a gestação.