EUA receberá viajantes brasileiros vacinados a partir de novembro

Redação

Do Rota de Férias



21/09/2021 | 09:56



Ontem (20/9), o governo dos Estados Unidos anunciou que irá suspender as restrições para a entrada de estrangeiros ao país. A medida será válida para pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19, incluindo viajantes brasileiros e de locais como Reino Unido, China e União Europeia.

Além de ser um grande passo para a retomada do turismo mundial, a medida deve desencadear um forte impacto na economia dos Estados Unidos. Segundo a US Travel Association, o país perde cerca de US$ 1,5 bilhão a cada uma semana que mantém suas fronteiras fechadas para as 33 nações colocadas em sua “lista vermelha” – em 2019, por exemplo, elas foram responsáveis por 53% dos viajantes que visitaram destinos norte-americanos.

EUA vai reabrir para viajantes brasileiros vacinados

Atualmente, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) reconhece os três imunizantes aprovados para uso emergencial nos Estados Unidos: Pfizer, Moderna e Janssen.

Ainda não se sabe se haverá algum tipo de restrição a outras vacinas que não são usadas nos EUA. Com base em comentários já realizados pelo CDC e no cenário atual, a indústria do turismo, que está reunida na convenção International Pow Wow (IPW), na cidade norte-americana de Las Vegas, acredita que todas as marcas aprovadas para uso emergencial pela OMS serão aceitas. A lista inclui opções usadas no Brasil, como Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Sinovac. Mas isso ainda carece de comprovação oficial.

Regras para entrar nos Estados Unidos

Abaixo, veja as regras para entrar nos Estados Unidos a partir de novembro sem a necessidade de realizar quarentena. A previsão é a de que o governo local divulgue mais informações em breve, inclusive em relação à entrada de crianças nos EUA.

Comprovante de vacinação completo (a lista completa de marcas aprovadas para entrada nos EUA deve ser divulgada em breve).

(a lista completa de marcas aprovadas para entrada nos EUA deve ser divulgada em breve). O viajante deve ter tomado a segunda dose ou a dose única em um prazo de, pelo menos, duas semanas antes da viagem aos EUA.

aos EUA. Todos os viajantes deverão apresentar testes de covid-19 com resultado negativo. Os exames precisam ser realizados até três dias antes da viagem.

O visto válido continua sendo obrigatório para viajantes brasileiros.

