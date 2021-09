Bolsonaro chega à sede da ONU usando máscara; discurso será às 10 horas

21/09/2021 | 09:44



Acompanhado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) chegou na manhã desta terça-feira, 21, à sede da Organização da Nações Unidas (ONU), onde, por volta das 10 horas, pelo horário de Brasília, fará o discurso de abertura da 76ª Assembleia-Geral da entidade. Os três utilizavam máscaras de proteção contra a covid-19.

A cena foi exibida ao vivo no canal do YouTube da ONU.

O chefe do Planalto chega ao evento pressionado por pares internacionais por ser o único líder do G-20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, a recusar publicamente a imunização contra o novo coronavírus.

De acordo com a agenda oficial de Bolsonaro, antes do discurso, ele se reúne com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, e com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres.