Aos 72 anos de idade, morre esposo do estilista Tom Ford

21/09/2021 | 09:10



O esposo do designer e estilista Tom Ford, Richard Buckley, morreu no dia 19 de setembro, aos 72 anos de idade. A notícia foi divulgada pela revista Vogue americana, que publicou um comunicado enviado por representantes da empresa de Tom:

É com grande tristeza que Tom Ford anuncia a morte de seu amado marido há 35 anos, Richard Buckley. Richard faleceu pacificamente em sua casa em Los Angeles na noite passada com Tom e seu filho Jack ao seu lado. Ele morreu de causas naturais após uma doença prolongada.

Buckley era um jornalista de moda de bastante prestígio, tendo começado sua carreira na revista New York Magazine, em 1979, e depois migrado para as publicações Women?s Wear Daily, Vanity Fair, Mirabella e Vogue Hommes International, se tornando editor-chefe desta última em 1999. E le e Tom Ford se conheceram em 1986, na quando o designer estava à frente da Gucci. De acordo com Tom, foi amor à primeira vista. O casal mudou-se para a Itália em 1989, logo após o jornalista se recuperar de um câncer. Richard deixa o esposo e o filho.