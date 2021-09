Luan Santana viaja para Minas Gerais com novo affair

21/09/2021 | 09:10



Luan Santana está mesmo com um novo affair!

Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ele foi visto acompanhado da blogueira Izabela Cunha durante viagem para Minas Gerais no último fim de semana.

O cantor e a beldade estiveram em Poços de Caldas, onde a família da moça reside. O flagra aconteceu em um restaurante tradicional da região, em que os dois apareceram lado a lado.

No fim do mês passado, o cantor já havia sido visto curtindo o espetáculo circense da família Stankowich, que ergueu sua lona em Atibaia, São Paulo, ao lado de Izabela, que vem sendo apontada como seu novo affair desde o início do ano.