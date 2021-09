Trudeau vence eleição antecipada no Canadá; governo mantém minoria parlamentar

21/09/2021 | 09:10



O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, saiu vitorioso da disputa eleitoral contra o candidato do Partido Conservador, Erin O'Toole, na segunda-feira, 20. Com o resultado, Trudeau continua no poder para o seu terceiro mandato, mas deve formar novamente um governo minoritário, segundo projeções da mídia local.

Em conversa com apoiadores no final da noite de segunda, logo após O'Toole admitir a derrota, o primeiro-ministro declarou que os canadenses "escolheram o plano progressista". "Vocês estão nos mandando de volta ao trabalho com um objetivo claro de fazer o Canadá superar esta pandemia e ter dias melhores à frente", disse.

O primeiro-ministro ocupa o cargo desde 2015. A partir de 2019, porém, o Partido Liberal passou a ter minoria de assentos na Câmara canadense - para obter maioria na Casa é necessário ter pelo menos 170 das 338 cadeiras.

Na tentativa de reverter esse quadro, Trudeau apostou na antecipação do pleito que deveria ocorrer somente em 2023.

A decisão, tomada em agosto deste ano, foi apoiada em pesquisas que indicavam alta na popularidade entre os eleitores devido à condução do governo ao longo da pandemia da covid-19.

O plano foi frustrado por uma corrida eleitoral acirrada, pautada por questões como a preservação ambiental e a política de vacinação. Pesquisas realizadas nas últimas semanas indicavam empate técnico com os conservadores.

Com o resultado prévio desta segunda-feira, a governabilidade de Trudeau continua a depender do apoio de outras legendas e de acordos para conseguir aprovações.

Apesar da vitória já anunciada, a contagem dos votos restantes continua ao longo dos próximos dias. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS