OCDE eleva previsão de alta do PIB do Brasil em 2021, de 3,7% para 5,2%

21/09/2021 | 08:03



A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revisou para cima sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2021, para 5,2%, segundo relatório trimestral divulgado nesta terça-feira, 21. Em maio, a entidade com sede em Paris esperava que a economia brasileira crescesse 3,7% este ano.

Já para 2022, a OCDE reduziu para baixo sua previsão de avanço do PIB brasileiro, de 2,5% a 2,3%, informa o documento.