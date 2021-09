Azulão visita o Taubaté em busca do primeiro triunfo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/09/2021 | 23:15



O São Caetano parte em busca da primeira vitória na Copa Paulista. Hoje, a partir das 15h, no Estádio Joaquim de Morais Filho, visita o Taubaté, em embate pelo Grupo 4. Na estreia, o Azulão ficou no 1 a 1 com a Portuguesa, em casa, gol de Marcelinho, convertendo penalidade nos minutos finais. Para o embate, o técnico Max Sandro projeta dificuldade, mas espera somar três pontos.

“Vamos enfrentar uma equipe forte e que conhece bem o campo, mas entraremos atentos, tentando propor o jogo desde os primeiros minutos de partida”, declarou o comandante.

Depois de estrear com destaque, sofrendo o pênalti que terminou no empate azulino, o atacante Livinho está entre os relacionados para a partida de hoje. Sua titularidade, porém, não foi confirmada. “É um início de jornada e cada jogador reage de uma maneira. Por isso, vou esperar até amanhã (hoje), para confirmar os 11 titulares”, concluiu o treinador Max Sandro.