Insatisfeito com salários atrasados, Thiago Neves acerta saída do Sport

20/09/2021 | 21:54



Insatisfeito com salários atrasados, Thiago Neves deixou o Sport nesta segunda-feira. Apesar de ter contrato com o time pernambucano até o final do ano, o meia chegou a um acordo com o clube para antecipar o fim do vínculo entre as duas partes. O jogador já vinha sinalizando que poderia deixar a equipe desde a semana passada.

Nas redes sociais, o Sport se manifestou em uma nota curta afirmando que as conversas entre representantes do Thiago Neves e diretores da equipe foram de "alto nível". "Após conversas em alto nível, o representante do atleta Thiago Neves e a direção do Sport Club do Recife chegaram a um entendimento comum para o encerramento antecipado da relação contratual que unia as parte. O Sport mantém sincera gratidão ao trabalho de Thiago Neves, razão pela qual deseja sorte e sucesso na continuidade da sua vitoriosa carreira".

Recentemente o jogador se envolveu em uma polêmica após responder a um torcedor em uma rede social depois da derrota para o Internacional, por 1 a 0, no último dia 13. Acusado de tumultuar o ambiente, Thiago Neves respondeu que ajuda o clube comprando, do próprio bolso, itens para a rotina de trabalho como chuveiro, alimentos e aparelhos para fisioterapia.

Na semana passada, além das discussões nas redes sociais, o atleta não treinou com os companheiros por alguns dias. Mesmo assim, foi titular na derrota para o Atlético-MG, por 3 a 0, no último sábado.

Em outra publicação chegou a afirmar que era um dos jogadores que mais gostavam do clube. Os quatro jogadores citados pelo jogador, em resposta a um torcedor, são André, Betinho, Ronaldo e próprio Thiago Neves.

O jogador chegou ao Sport em agosto de 2020 para a disputa do Campeonato Brasileiro e, com seis gols, ajudou a evitar o rebaixamento da equipe pernambucana no ano passado. Ao todo, foram 46 partidas. O meia balançou as redes oito vezes e foi responsável por duas assistências.

Por conta de lesões e também por ter adquirido covid-19, o Thiago jogou menos do que o esperado em 2021: foram 21 jogos, sendo três na Copa do Nordeste, quatro no Campeonato Pernambucano e 14 no Campeonato Brasileiro. Em 2021, marcou dois gols e não deu nenhuma assistência.

Com 17 pontos, o Sport ocupa a 19ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro e se encontra na frente apenas da lanterna Chapecoense, que soma 10 pontos. No final de semana, a equipe treinada por Gustavo Florentín perdeu para o líder Atlético-MG por 3 a 0. O próximo jogo do Leão será contra o Fortaleza, no próximo domingo (26), na Ilha do Retiro.