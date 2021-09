Conselho de Cultura cobra de Tite explicações sobre Biblioteca Paul Harris

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/09/2021 | 20:01



O Concult (Conselho de Cultura) de São Caetano questionou a Secretaria de Cultura do município, chefiada por Liana Crocco, para que sejam oferecidas ao grupo explicações sobre o futuro da Biblioteca Paul Harris.

Na semana passada, o conselho se reuniu e acolheu deliberação de diversos conselheiros sobre o assunto. Como o Concult só pode atuar em temas ligados à cultura, ficou definido que o ofício será enviado para Liana e que a secretária questione formalmente o secretário de Educação, Fabrício Coutinho, responsável pelo projeto.

No dia 24, o Diário mostrou que o governo do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) decidiu transferir a Biblioteca Paul Harris de local. Em vez do prédio de dois andares no bairro Santa Paula, uma sala na sede da Secretaria de Educação, na Avenida Goiás. A alegação é de modernização do equipamento, com digitalização dos títulos.

“A gente solicitou à secretária Liana, que estava presente na reunião, que ela possa interceder junto à Secretaria de Educação, para mais esclarecimentos. Precisamos saber se existe projeto concreto e que, se houver, esse projeto seja encaminhado para a gente. Queremos ver, debater, saber se é o melhor. Tudo isso de forma objetiva e com ampla participação da sociedade civil”, disse Reinaldo Monteiro, presidente do Concult de São Caetano. “A gente quer informação oficial sobre o assunto. Até porque, até agora, o que temos são ruídos”, emendou.

Monteiro citou que as mais “variadas vertentes de informação” causam debates no grupo e que, até por isso, ter ciência do projeto é fundamental para balizar a discussão. “Teve gente que falou que os livros serão descartados, outros que os livros serão aproveitados, até gente que disse que haverá digitalização completa. O conselho possui pessoas da sociedade civil, que têm interesse na biblioteca. Por isso achamos por bem formatar esse pedido.”

Há o receio, porém, que a resposta não chegue a tempo da próxima reunião do Concult. O bloco se reúne todas as segundas segundas-feiras do mês – no caso de outubro, o encontro seria dia 11, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, e, portanto, a assembleia deve ser transferida para o dia 17. “Esperamos até lá ter o documento em mãos”, comentou Monteiro.