PM salva vida de recém-nascido engasgado em Santo André

20/09/2021 | 17:22



A policia militar do 10º batalhão salvou a vida de um bebê recém-nascido nesta segunda-feira (20), em Santo André. A criança havia engasgado e foi socorrida no meio do trânsito pelos policiais que passavam pela região.

Os agentes passavam pela Rua Almada, quando um casal em um veículo pediu socorro para seu filho de apenas quatro dias. Os PMs prestaram ajuda e perceberam que a criança estava com as vias aéreas obstruídas, foi quando realizaram a Manobra de Heimlich (método de desobstrução de vias aéreas), que voltou a respirar normalmente após o socorro.

Após o ocorrido, o pequeno Miguel foi encaminhado para o Hospital da Mulher, onde foi mantido sobre observação médica.