Santo André apresenta 16 novos ônibus que vão rodar em três linhas

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



20/09/2021 | 17:32



A Prefeitura de Santo André apresentou, na tarde desta segunda-feira (20), 16 ônibus novos que vão rodar por três linhas da cidade. Os veículos fazem parte de processo de modernização da frota, que vem ocorrendo desde 2017. Os coletivos estarão à disposição dos usuários a partir de amanhã.

Como novidade, os 16 ônibus vão contar com ar-condicionado, suspensão a ar, USB para carregar celulares e elevador para pessoas que utilizam cadeira de rodas ou têm outras necessidades especiais. O processo de aquisição dos coletivos foi feito pela Viação Guaianazes, que financiou os veículos por meio do Banco Luso Brasileiro, com valor total de R$ 8 milhões.

Os ônibus vão atender três linha municipais T-27, T-29 e B-21 e, conforme o prefeito Paulo Serra (PSDB), os veículos trarão mais conforto e agilidade para o usuário do transporte municipal. "A entrega destes ônibus, bem na semana da mobilidade, tem um simbolismo especial. Faz parte do projeto de modernização da frota. Os ônibus têm tecido antiviral, por exemplo, que é de extrema utilidade durante a pandemia do novo coronavírus”, declarou o chefe do Executivo.

Desde o início da primeira gestão de Paulo Serra, em 2017, a administração municipal em parceria com as empresas já entregou 116 ônibus que fazem parte do projeto de modernização da frota de transportes coletivos na cidade, gerenciado pela SATrans. “São 16 ônibus novos, 0km, com ar-condicionado. Significa uma qualidade do transporte. Um ganho muito grande para a mobilidade urbana. Acho que, falando como secretário e munícipe, a gente fica muito feliz em acompanhar o progresso da cidade e hoje é só mais um capítulo”, declarou o secretário de Mobilidade Urbana, Carlos Bianchin.

Atualmente, mesmo com o impacto das medidas sanitárias devido pandemia de Covid, a frota de transporte coletivo da cidade de Santo André atendem a 125 mil passageiros por dia. O município conta com 365 coletivos.