Pearl Jam volta a fazer shows e traz o guitarrista Josh Klinghoffer

20/09/2021 | 17:10



Após três anos sem subir no palco, o Pearl Jam se apresentou neste sábado, 18, no festival Sea Hear Now, em Asbury Park, New Jersey (EUA).

Entre as novidades, está a presença do guitarrista Josh Klinghoffer, que foi dispensado pelo Red Hot Chili Peppers após o retorno de John Frusciante - o músico estava na banda desde 2011.

A banda de Seattle também apresentou pela primeira vez ao vivo faixas do álbum Gigaton, lançado em 2020. Entre as estreias estão Dance Of The Clairvoyants, Superblood Wolfmoon, Quick Escape, Seven O Clock, Never Destination e Take The Long Way.

O show ainda reservou para os fãs uma versão de My City of Ruins, de Bruce Springsteen, além de um trecho do clássico Waiting On A Friend, dos Rolling Stones, em homenagem ao falecido Charlie Watts.

Os próximos compromissos do Pearl Jam são nos dias 26 de setembro, 1º e 2 de outubro no festival Ohana em Dana Point, na Califórnia.

Confira o setlist completo do show do Pearl Jam no Sea Hear Now:

1. Dance of the Clairvoyants

2. Quick Escape (Live debut)

3. Seven OClock (Live debut)

4. Corduroy

5.Present Tense

6. Never Destination (Live debut)

7. Even Flow

8. Wishlist (with "Waiting on a Friend")

9. Superblood Wolfmoon (Live debut)

10. Red Mosquito (with Danny Clinch)

11. Daughter(with "W.M.A.")

12. Take the Long Way (Live debut)

13. Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

14. Given to Fly

15. State of Love and Trust

16. Better Man (With "People Have the Power")

17. Porch

18. My City of Ruins (Bruce Springsteen cover) (with Alexander Simone)

19. Alive

20. Rockin in the Free World