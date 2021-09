Após surto de raiva, Nego do Borel tenta colocar os pingos nos is com Dynho Alves

20/09/2021 | 17:11



Como você viu, A Fazenda 13 começou e em menos de seis dias já entregou diversas brigas, polêmicas e discussões entre os participantes. E entre uma delas foi a de Nego do Borel com Dynho Alves.

Caso você não tenha visto eles acabaram se desentendendo e Nego do Borel simplesmente perdeu a cabeça e começou a chutar a porta da baía e chegou até a arremessar um balde que quase pegou em uma peoa.

Passada a bebedeira, Nego do Borel percebeu o que fez e pediu para sentar e conversar com Dynho Alves. O funkeiro revelou que respeita muito a história do dançarino e deixou claro que com a bebida e a distância de seus familiares acabaram potencializando para ele ter um surto de raiva.

- Tenho que colocar a culpa em mim também, porque eu sou uma pessoa explosiva. Tô tentando mudar isso, melhorando para caramba, mas não sou um monstro. Muitas coisas que dizem de mim não é verdade, é por isso que estou aqui para mostrar quem eu sou, para pessoas me conhecerem.

E é fogo no feno!