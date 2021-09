Casa do Ursinho Pooh pode ser alugada na Inglaterra

20/09/2021 | 17:11



Sim, agora você pode viver na casa do Ursinho Pooh por alguns dias! A casa do Pooh agora é real e você pode até se hospedar nela. O ilustrador Kim Raymond projetou uma casa idêntica ao do personagem da Disney e a residência até parece estar na árvore, assim como na ficção.

A casa fica localizada na Inglaterra no local real que inspirou a criação do Bosque dos Cem Acres e ela foi projetada para a estadia de apenas duas noites pelo Airbnb. A criação se deu para comemorar os 95 anos de criação do Pooh pelo escritor A.A. Milne.

- O Airbnb do Pooh é uma experiência única que traz o charme de Pooh à vida para os fãs, ao mesmo tempo em que homenageia as aventuras originais que foram tão importantes para muitas pessoas por 95 anos, disse Raymond em um comunicado.

Além de passar pela experiência de viver na casa do ursinho mais querido da Disney, os hóspedes também serão levados a um tour pelo bosque, e ainda, jogar gravetos do Pooh e apreciar refeições repletas de mel.

Mas, uma péssima notícia é que a casa só poderá ser alugada por residentes da Inglaterra. Quem sabe o Pooh não irá abrir as portas para os fãs do mundo todo, não é?