Conheça os oito primeiros participantes confirmados em Top Chef

20/09/2021 | 17:10



Prepara-se para salivar... O Top Chef está chegando! A terceira temporada do reality show gastronômico da Record TV está de volta com 15 chefs profissionais disputando entre si pelo prêmio de 300 mil reais. A partir da próxima sexta-feira, dia 24, logo após A Fazenda, o público de casa poderá torcer pelo favorito e ficar de queixo caído com as delícias que eles irão preparar. Boatos de que os jurados, Felipe Bronze e Emmanuel Bassoleil, estão ainda mais exigentes. Quem será o grande vencedor? A seguir, confira os oito primeiros participantes confirmados!

Ana Galotta, 32 anos de idade, nasceu e mora em Manaus, no Amazonas. É chef de cozinha e proprietária.

Carol Galindo, 35 anos de idade, nasceu e mora em Suzano, em São Paulo. É professora e personal chef.

Ana Hirata, 34 anos de idade, nasceu e mora em São Paulo. É chef de eventos corporativos.

Djalma Santos, 36 anos de idade, nasceu em Sete Lagos, em Minas Gerais, e mora em Belo Horizonte. É chef de cozinha e proprietário.

Emanuele Lopes, 30 anos de idade, nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. É personal chef.

Gab Almeida, 28 anos de idade, nasceu e mora em São Paulo. É chef de cozinha.

Natalia Scavone, 27 anos de idade, nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Dá aulas online e é produtora de conteúdo.

Manuela Bressani, 25 anos de idade, nasceu e mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É chef de cozinha.