Redação

Do Rota de Férias



20/09/2021 | 16:56



A chegada do segundo semestre aponta o momento ideal de começar a planejar as viagens de fim de ano. Afinal, por ser um período concorrido, a antecedência é essencial para conseguir bons preços. O Réveillon 2022 é ainda mais esperado pelos turistas, uma vez que a vacinação contra a covid-19 avança em todo o mundo e muitos países já anunciaram flexibilizações para viajantes internacionais.

A agência de viagens Abreu listou alguns destinos perfeitos para aproveitar a próxima virada de ano. Confira!

5 destinos para curtir o Réveillon 2022

Dubai

Dubai conta com uma cultura rica, entretenimento para todas as idades e atrações e hospedagens para todos os bolsos, além de cenários magníficos dignos de cinema. É um local vibrante onde tudo é possível, por exemplo, passar um dia na praia, em uma pista de esqui indoor ou mesmo no deserto. O local está aberto para turistas e, atualmente, exige apenas um teste RT-PCR negativo.

Alemanha

O país europeu acaba de anunciar sua reabertura para turistas do Brasil. A Abreu tem ótimas opções de roteiros pelo país, que visitam não só a capital, Berlim, mas também outras cidades icônicas. Na tradição alemã, o porco é o símbolo da boa sorte nesta época. Isso significa que o animal, que representa fartura, fertilidade e riqueza, está presente não só no cardápio dos jantares de fim de ano, mas também na decoração das mesas e até nos doces.

Para entrar na Alemanha, os brasileiros necessitam apresentar o certificado de vacinação completa e fazer o registro digital de entrada.

França

O anúncio de que a França já poderia receber brasileiros foi muito esperado. O destino é perfeito para casais, com cidades e paisagens românticas, hotéis de primeira qualidade e restaurantes de alta gastronomia. Paris também é, atualmente, um destino muito procurado para viagens em família, já que oferece opções como a EuroDisney e outros parques para a criançada. Além da famosa Cidade Luz, vale a pena passar por regiões como Bordeaux ou a litorânea Nice.

Marrocos

O Marrocos é um destino cultural que une África, Oriente Médio e Europa. Com arquitetura exuberante, cidades históricas e desertos, o país também conquista os viajantes por conta de fatores como gastronomia instigante e hospitalidade calorosa. Os roteiros da Abreu incluem as cidades mais fascinantes do pedaço: Casablanca, Fez, Meknès, Rabat e Marrakech.

O país exige tanto o certificado de vacinação completa quanto o exame RT-PCR negativo.

Brasil

As viagens nacionais não ficarão para trás neste final de ano. Não só por serem mais econômicas, mas por garantirem mais agilidade para aqueles viajantes com poucos dias de folga. Enquanto destinos de praia, como Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Balneário Camboriú (SC), Maceió (AL) e o litoral norte da Bahia, atraem os amantes do mar, pequenos destinos do interior também ganham espaço como opções para o Ano Novo. É o caso de locais como Teresópolis (RJ), Bonito (MS), Chapada dos Veadeiros (GO) e Rio Quente (GO).

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem, independentemente do destino, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas, você ganha tempo e pode planejar um roteiro para curtir o Réveillon 2022.