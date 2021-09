Virginia Fonseca lamenta a morte do pai: Dói tanto

20/09/2021 | 16:10



Logo depois de anunciar a morte do pai, Mário Serrão, por conta de vários problemas de saúde, no último domingo, dia 19, Virginia Fonseca usou as redes sociais para homenageá-lo.

Pai, dói tanto... Lembrarei sempre de você como meu maior motivo de orgulho, você se foi, mas as lembranças do que vivemos ficarão eternizadas em meu coração! Obrigada por todos os conselhos e tudo que me ensinou, descanse em paz e daí de cima me dê forças pra continuar, você foi o homem mais fo** que eu já conheci, te amo eternamente, que Deus o tenha. LUTO.

Margareth Serrão, mãe da influenciadora digital, também lamentou a partida do marido:

Descansa em paz, meu amor. Hoje é um dos dias piores da minha vida. Tendo que me despedir de você. Obrigada por ter sido um marido maravilhoso e por ter compartilhado comigo momentos incríveis e difíceis durante os últimos 24 anos. Sei o quanto veio lutando contra as doenças desde de 2016, e sei o quanto sofreu este últimos dias, mas Deus com sua infinita misericórdia levou você para morar com ele, te livrando de todas as dores e é isso que me conforta um pouco. Te amo! Saudades eternas, meu amor.