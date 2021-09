Joelma engata novo relacionamento

20/09/2021 | 15:10



Joelma estava vivendo muito bem a sua fase de solteira após terminar o seu casamento longo com Ximbinha e de seu namoro rápido com Alessandro Cavalcante. Agora, segundo informações de Léo Dias, do Metrópoles, a cantora está engatando em um novo relacionamento.

Pois é, a identidade do bonitão ainda está sendo mantida sob sigilo, apesar de o jornalista afirmar que ele é um fazendeiro. Aliás, no último domingo, dia 19, Joelma aproveitou para aguçar a curiosidade de seus fãs fazendo um post um tanto quando misterioso.

Na imagem apareciam apenas dois pratos, duas taças de vinho e um homem do outro lado da mesa. E a cantora não perdeu tempo e colocou um emoji de coração para mostrar que estava acompanhada do seu amado.

Se você acha que as coisas não estão tão sérias, está bem enganado porque, aparentemente, Joelma anda trocando alguns corações nas publicações de Ewerton Martin, que é um justamente fazendeiro, o que encaixaria perfeitamente nas características levantadas por Léo Dias. Será?