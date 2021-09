Jade está de volta! Giovanna Antonelli relembra dança do ventre em O Clone

20/09/2021 | 15:10



Ishalá, muito ouro! A icônica novela O Clone está voltando e Giovanna Antonelli aproveitou para relembrar a famosa dança do ventre de Jade, sua primeira protagonista nas telinhas. Ao jornal Extra, ela disse:

Tive várias personagens muito populares, e a Jade, sem dúvida, é uma delas. Não importa em que lugar do mundo eu esteja, sempre alguém me reconhece como Jade. As pessoas falam muito da dança do ventre. Imagina ficar quase 50 dias aos 20 anos de idade no Marrocos! Que aventura!

Escrita por Glória Perez, a trama ganhou destaque mundial ao abordar temas criativos como a clonagem humana e a cultura árabe. A partir do dia 4 de outubro, o público poderá matar a saudade, já que a produção vai ser reprisada no Vale A Pena Ver de Novo, da TV Globo.

Inclusive, recentemente, a atriz usou as redes sociais para postar algumas curiosidades sobre a personagem e contou que um dos cenários usados na novela foi o do filme Gladiador. Legal, né?!

Já que em outubro a novela O Clone vai reprisar, separei aqui algumas curiosidades pra compartilhar com vocês. Subi pela primeira vez em um camelo e foi muito emocionante. O Clone estreou logo depois do atentado de 11 de setembro em Nova York e Washington, nos Estados Unidos. Recebemos o título de casal mais famoso do mundo em 2002, pela versão hispânica da revista People. Eu não dançava dança do ventre, e me dedicava mais de 10 horas por dia pra aprender e fazer bonito.