Grande ABC tem a menor taxa de ocupação em UTI por Covid-19 da Grande São Paulo

20/09/2021 | 14:44



O Grande ABC registra, atualmente, a menor taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para Covid-19 na Região Metropolitana de São Paulo. O resultado reflete o avanço da vacinação nas sete cidades.

A taxa de ocupação atingiu 24,4% no Grande ABC neste domingo (19), percentual inferior em relação ao das outras cinco sub-regiões da Região Metropolitana, ao da Capital e ao da Grande São Paulo como um todo.

Já o índice de leitos UTI por 100 mil habitantes atingiu 26,3 nas sete cidades, também superior ao das demais sub-regiões, ao da Capital e ao Região Metropolitana. Os dados são da Fundação Seade.

O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra, ressaltou que a queda nas internações comprova a eficácia da vacinação contra a Covid-19, assim como as ações tomadas pelos municípios para diminuir a contaminação.

"A redução na ocupação nas UTIs é resultado concreto do avanço da vacinação na nossa região e das medidas de controle tomadas pelas sete prefeituras. Seguiremos trabalhando para melhorar ainda mais esses índices, protegendo a nossa gente e salvando vidas”, afirmou Paulo Serra.