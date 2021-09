Escolas municipais de Ribeirão Pires ampliam atividades presenciais

Heitor Agricio

20/09/2021 | 14:29



Nesta segunda-feira (20), as escolas municipais de Ribeirão Pires iniciaram a ampliação da retomada gradativa e segura das atividades presenciais. Seguindo os protocolos de prevenção ao coronavírus, as unidades de ensino passam a receber alunos com idade acima dos 2 anos (berçário II) e aumentaram de três para quatro dias da semana as aulas para estudantes do infantil ao fundamental I.

“O primeiro dia de ampliação das aulas presenciais foi tranquilo. Observamos o empenho dos profissionais e das unidades em acolher, em ambiente seguro, os estudantes, especialmente as turmas do berçário 2. Muitas dessas crianças estão indo pela primeira vez à escola. Agradecemos a todos pela dedicação”, avaliou a secretária de Educação de Ribeirão Pires, Rosi Ribeiro de Marco.

A partir dessa semana, estudantes do infantil ao fundamental I terão atividades presenciais de segunda a quinta-feira. As sextas-feiras serão destinadas, exclusivamente, às atividades remotas. Os alunos do fundamental II (5° ao 9° ano) têm mantidas as atividades nas escolas de segunda a sexta-feira.

O ensino presencial permanece não sendo obrigatório neste momento e a programação do ensino remoto, pela plataforma Educ@ Ribeirão, também segue disponível aos estudantes. Para garantir o distanciamento físico nos espaços internos, cada unidade adotou Plano de Ampliação da Retomada específico. Para algumas turmas, foi mantido o revezamento entre alunos.

A ampliação do retorno gradativo ao ensino presencial acontece após a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus em todos os profissionais da educação que atuam na cidade.

Pesquisa sobre a retomada

Entre os dias 27 e 29 de setembro, a Secretaria de Educação aplicará novo questionário junto aos pais ou responsável pelos alunos para avaliar pontos como a segurança em relação ao ensino presencial. A partir do resultado da pesquisa, e também considerando o controle da pandemia no município, em avaliação junto à Secretaria de Saúde, a equipe gestora da Educação traçará novas diretrizes da retomada que poderão ser aplicadas a partir de outubro.