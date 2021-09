Filha de Marina Miranda revela que a mãe está em coma

20/09/2021 | 14:10



Marina Miranda que ficou conhecida por ser intérprete da Dona Mandala/ Charanga na Escolinha do Professor Raiumundo, está com os seus 90 anos de idade atualmente e não anda muito bem de saúde.

A filha da comediante revelou os problemas de saúde da comediante por meio das redes sociais e adiantou que Marina Miranda está lutando contra o Alzheimer e algumas outras doenças e que ela segue internada.

Infelizmente minha rainha, minha mãe, entrou em coma devido ao Alzheimer e o estado está irreversível. Ela está com tuberculose, está na terceira infecção.

Em uma outra publicação, Sylvia contou que a mãe teria sido transferida para um outro hospital e que ela não teria acesso a visitas.

Vim avisar que mamãe foi transferida para o Miguel Couto, infelizmente, porque lá não aceita visita dos filhos e nem de parentes e amigos. Amanhã trago mais notícias. Ainda estamos tentando um hospital particular para que eu possa ficar com ela lá. Ela tem amigos muito fiéis. E ela indo para um particular, os amigos e parentes vão poder vê-la. Estou em oração, eu creio num Deus vivo. Agora peço aos amigos oração, empatia e amor.

Em uma terceira publicação, a filha de Marina Miranda faz um agradecimento a todos que estão torcendo por sua mãe.