Grupo de K-pop, BTS faz discurso sobre o futuro na Assembleia Geral da ONU

20/09/2021 | 14:10



O grupo de K-pop BTS discursou na Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, nesta segunda-feira, dia 20! Segundo informações do jornal The Washington Post, o discurso durou cerca de sete minutos e abordou assuntos como esperança, mudanças climáticas e as próximas gerações.

Os sete membros do grupo, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook - relataram as experiências da geração mais jovem, especialmente de seus fãs, que estão na faixa dos 20 anos de idade.

- Ouvi dizer que as pessoas na adolescência e na casa dos 20 hoje são chamadas de geração perdida da cobiça. Acho que é exagero dizer que eles estão perdidos, só porque o caminho que eles trilham não pode ser visto por olhos adultos, afirmou RM.

Os artistas aproveitaram para informar que estavam vacinados contra a Covid-19:

- É claro que recebemos as vacinas. A vacina foi uma espécie de ingresso para conhecer nossos fãs que esperavam por nós, e para poder estar aqui diante de vocês hoje, disse J-Hope.

Após o discurso, a banda mostrou uma performance do hit chamado Permission to Dance. No vídeo, os membros cantam e dançam no Salão da Assembleia Geral e nas instalações da sede da ONU. Eles disseram que esperavam que a música inspirasse positividade.