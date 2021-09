Ex-No Limite, Íris Stefanelli fala sobre trauma após sofrer assalto à mão armada: - Tenho medo de sair na rua agora

20/09/2021 | 13:10



Íris Stefanelli conversou com Geraldo Luís no Balanço Geral da manhã desta segunda-feira, dia 20, para comentar sobre o assalto que sofreu na noite do último sábado, dia 18. Na ocasião, a ex-No Limite foi abordada pelos assaltantes e, ameaçada com arma de fogo, teve que entregar seu celular aos criminosos, que não apenas pegaram seus dados bancários como levaram todo o saldo de sua conta.

Em seu depoimento, Íris conta que ficou traumatizada e tem medo até mesmo de sair na rua. Apesar disso, ela ressalta que não pode deixar de trabalhar, já que tem funcionários que dependem dela:

- Me dá um certo medo, tenho funcionários, pessoas que precisam de mim. Não ganho minha vida fácil, sai da TV, trabalho o dia inteiro, começo cedo e vou até tarde, tenho funcionário para pagar e tenho que andar em tudo quanto é lugar. Agora fico com medo de sair de casa e trabalhar. Minha vontade é tirar férias, mas não posso, tenho gente que depende de mim. Além da minha vida que vale muito e a gente tem medo, ainda tem pessoas que precisam de mim.

A ex-BBB também entrega que o sentimento de invasão de privacidade também está pesando ao relatar que até mesmo suas conversas particulares foram vasculhadas pelos assaltantes:

- Eles vasculharam minha vida inteira, entraram em todas as mensagens do meu celular, eles entraram na minha vida, tudo que tinha no meu celular eles abriram. Até conversa com o meu contador, tudo o que você pensar. Tenho medo de sair na rua agora.

Entenda o caso

Na noite do último sábado, dia 18, Íris assustou os seguidores ao publicar uma série de vídeos falando sobre o crime, que havia acabado de acontecer. De acordo com o colunista Leo Dias, no entanto, os primeiros registros foram apagados, e a apresentadora publicou um novo relato sobre a situação:

- Acabei de sofrer um show de horrores, um assalto, arma na cabeça, soco no carro...

Já durante o domingo, Stefanelli revelou que já havia procurado por uma delegacia e estava tomando providências necessárias para se precaver, mas que já tinha noção de que o rombo financeiro havia sido grande.