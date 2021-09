Orlando e Tampa se preparam para a chegada de montanhas-russas radicais

Redação

A Flórida se prepara para a chegada de duas montanhas-russas radicais no início de 2022: uma delas é a Ice Breaker, no SeaWorld, em Orlando, e a outra é a Iron Gwazi, no Busch Gardens, em Tampa.

Ainda não há dias certos para os lançamentos, mas os conglomerados garantem que ambas as atrações saem do forno em fevereiro (Ice Breaker) e março (Iron Gwazi). Apesar de pertencerem ao mesmo grupo, elas têm características bem diferentes. Confira:

Ice Breaker – SeaWorld, em Orlando

A mais esperada entre as montanhas-russas radicais que desembarcarão na Flórida em 2022 é a Ice Breaker, no SeaWorld. Isso porque ela contará com quatro arremessos, tanto para frente como para trás, culminando em um reverso na queda mais íngreme e vertical da Flórida. São mais de 28 metros de altura e com um ângulo de 100° (isso mesmo, negativo).

A atração estava prevista para ser lançada há algum tempo, mas foi adiada por conta da pandemia. “Estamos muito animados em poder confirmar a abertura da Ice Breaker em fevereiro de 2022”, afirma Kyle Miller, presidente do SeaWorld.

Quando for inaugurada, a Ice Breaker se juntará a outras três montanhas-russas radicais do parque: a Manta, a Kraken e a Mako. A nova atração, cuja altura mínima requerida será de 1,22 metros, será inspirada nas profundezas do Ártico.

Iron Gwazi – Busch Gardens, em Tampa

A Iron Gwazi será a montanha-russa híbrida (com estrutura de madeira e aço) mais alta da América do Norte e a mais rápida e íngreme do mundo. A atração terá quase 63 metros de altura e uma queda a 91°. A expectativa é que atinja velocidade máxima de 122 km/h.

A jornada terá 12 picos de airtime (sensação de gravidade zero), incluindo três inversões. Além disso, deslizará sobre um trilho roxo de aço de 1.242 metros de extensão. Com altura mínima requerida de 1,22 metros, a Iron Gwazi será uma das montanhas-russas radicais do parque em que é possível brincar em família.

“Finalmente podemos confirmar que entregaremos essa atração tão esperada na próxima primavera (do Hemisfério Norte), em março de 2022”, afirma Neal Thurman presidente do Busch Gardens.

A Iron Gwazi será a décima entre as montanhas-russas radicais do complexo de Tampa. A lista inclui nomes como a Tigris, com a inversão mais alta da Flórida, e a SheiKra, que tem uma queda a 90°.