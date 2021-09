Fiuk assume namoro com atriz Thaisa Carvalho nas redes sociais

20/09/2021 | 12:35



O ex-participante do Big Brother Brasil, 21, Fiuk, anunciou que não está mais solteiro. O cantor revelou nas redes sociais neste domingo, 19, que está namorando Thaisa Carvalho.

No Instagram, Fiuk estava interagindo com os seguidores, respondendo algumas perguntas dos fãs, quando comunicou o novo status de relacionamento.

Questionado se estava solteiro, ele publicou um vídeo abraçado com a atriz, onde os dois aparecem sorrindo. Como resposta, ele escreveu: "namorando".

No mesmo dia, Thaisa também compartilhou um vídeo romântico com o namorado. Sem nenhuma descrição, ela apenas postou outro vídeo abraçando o filho de Fábio Jr.

Fiuk e Thaisa começaram a se envolver no ano passado, antes do cantor entrar no BBB21. No reality, ele também se envolveu com a participante Thaís.