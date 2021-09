Atriz Thaila Ayala e influenciadora Julia Faria se reencontram grávidas

20/09/2021 | 12:27



Thaila Ayala usou as redes sociais neste domingo, 19, para mostrar o reencontro com a amiga Julia Faria, que também está grávida. Ambas aparecem de biquíni, mostrando a barriga de gestação.

A atriz está grávida de cinco meses do primeiro filho com Renato Goés. Julia, que é influenciadora digital, espera uma menina com o chef Augusto Cavanha.

"Encontro esperado das barrigas! Cora & Francisco", escreveu Thaila. Julia também compartilhou a mesma foto e fez uma declaração para a amiga.