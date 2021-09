São Paulo está de volta

Do Diário do Grande ABC



Em momentos de crise econômica, a participação do poder público no estímulo ao desenvolvimento é fundamental. Isso porque, além de fazer a roda da economia girar quase imediatamente, atrás dos investimentos públicos, vêm investimentos privados. E foi por pensar assim que o governo do Estado de São Paulo – sob o comando do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia –, lançou o programa Pró-São Paulo.

Iniciativa ainda mais importante neste momento em que a população sofre com os equívocos na condução da política econômica por parte do governo federal. E falo aqui do desemprego que campeia, do aumento da miséria que coloca milhões de pessoas nas ruas Brasil afora, da inflação que segue crescendo, do aumento do gás de cozinha, da energia e da gasolina.

O Pró-São Paulo, sob a coordenação do vice-governador Rodrigo Garcia, colocará em prática o maior plano de investimentos já realizado na história do nosso Estado. Serão R$ 47,5 bilhões distribuídos entre os anos de 2021 e 2022. Serão 8.000 obras realizadas em todas as regiões do Estado e que vão gerar 200 mil empregos diretos. Mas como esse espaço não é suficiente para falarmos do canteiro de obras que será instalado no Estado, vamos a alguns poucos exemplos.

O programa inclui obras na Capital e Região Metropolitana. Por exemplo, obras no Metrô, no monotrilho e na Linha-9 da CPTM na Capital. A despoluição do Rio Pinheiros e no Hospital Perola Byington. No Interior, serão investidos recursos do Pró-São Paulo através do novas estradas vicinais, para recuperar 456 quilômetros em 54 vias, além da recuperação de 5.000 quilômetros de estradas de terra em todas as regiões do Estado. Em obras rodoviárias, o Pró-São Paulo investirá, ainda neste ano, R$ 7 bilhões para recuperar e modernizar 5.000 quilômetros em 430 rodovias.

Mas não apenas obras estaduais compõem o Pró-São Paulo. O governo de São Paulo sabe que é também nas cidades que a vida das pessoas acontece. Por isso, serão firmados convênios para obras nos municípios, em parceria com as 645 prefeituras paulistas, para a realização de intervenções nas cidades, contribuindo para a solução de problemas que as pessoas enfrentam em seu cotidiano.

Os recursos investidos no Pró-São Paulo são superiores aos que serão destinados pelo governo federal em todo o Brasil. Para termos ideia da sua importância. Iniciativa importante para retomarmos a vida na nova normalidade pós-pandemia. Combustível importante para que São Paulo acelere em direção a uma vida cada vez melhor para todos.

Vinicius Camarinha é deputado estadual e líder do governo da Assembleia.





