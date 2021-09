Vinicius Júnior credita a Ancelotti sua boa fase no início da temporada no Real

20/09/2021 | 11:21



O meia-atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, creditou ao técnico italiano Carlo Ancelotti parte de seu bom desempenho no início da temporada 2021-2022, em que marcou cinco gols e deu uma assistência em jogos da equipe no Campeonato Espanhol. O time de Madri é o líder isolado com 13 pontos após cinco rodadas.

"Acho que o segredo é que o mister me dá a confiança que preciso para fazer bem as coisas. Os companheiros também me dão", disse o ex-jogador do Flamengo, escolhido o melhor jogador do clube em agosto, em entrevista concedida para o site do Real Madrid.

"Estou muito feliz de começar bem a temporada. Quero seguir assim até o fim. Estou muito feliz com o carinho de todos", completou o meia-atacante brasileiro.

Até o momento, Vinicius Júnior atuou nos cinco jogos do Real Madrid no Campeonato Espanhol - Alavés, Levante, Betis, Celta e Valencia -, sendo três deles como titular. Nestas partidas, o ex-atacante do Flamengo marcou três vezes.

Além disso, o brasileiro ficou os 90 minutos em campo na partida contra a Internazionale, na última semana, em Milão, na Itália, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.