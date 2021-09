PuriCare Mini: nova versão do purificador de ar da LG chega por R$ 1.299

Da Redação, com assessoria

A LG anunciou hoje (20) o lançamento do PuriCare Mini, o purificador de ar portátil da marca que chega para ampliar a categoria. O produto promete eliminar até 99% de poeiras, impurezas e alérgenos prejudiciais à saúde. O preço sugerido é de R$ 1.299.

Pesando apenas 530 gramas – tão leve quanto uma garrafa de água de 500 ml –, o PuriCare Mini remove mais de 50% das impurezas do ar de um ambiente de até 1,8m² em apenas 10 minutos. O purificador ainda identifica, por meio do Indicador Smart, a qualidade do oxigênio utilizando quatro níveis de cores: a vermelha representa o ar “poluído” e a verde, “limpo”.

Equipado com o Motor Dual Inverter e um sistema de quatro Etapas de Purificação, o produto da LG detecta os contaminantes presentes no ar e, com o Ventilador Duplo Tornado Dual Fan, gera um fluxo de ar puro no ambiente.

Outra vantagem que o purificador oferece é a possibilidade de controlar e monitorar o aparelho de forma remota. Basta instalar o aplicativo PuriCare Mini App em um smartphone e pronto. De qualquer lugar e a qualquer instante, graças à conectividade Bluetooth, é possível ativar o produto e escolher a função a ser realizada.

Recarregável via UBS e com usabilidade de até 8 horas – operando em velocidade baixa –, o PuriCare Mini chega esse mês aos principais varejistas do País acompanhado do acessório de suporte veicular na cor preta, que se adapta ao console do carro.