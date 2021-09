Gabi Martins e Tierry curtem Dubai com foragido da Justiça

20/09/2021 | 11:10



Gabi Martins e Tierry já estão de volta São Paulo! Nas redes sociais, o casal compartilhou como foi o retorno ao Brasil após curtirem as férias nas Ilhas Maldivas e Dubai. Além de dias de muito romance, o casal, que se reconciliou recentemente, também aproveitou a viagem com alguns amigos, entre eles Danilo Dubaiano, que se apresenta como cantor nas redes sociais, além de investidor e trader.

Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Danilo é foragido da Justiça e atualmente mora em Dubai. Ele seria acusado de lesar milhares de pessoas através de um esquema de pirâmide financeira.

Desde 2019 ele está sendo procurado pela Justiça brasileira. Investigações apontam que além de lesar vítimas dentro e fora do Brasil, também movimentou 500 milhões de reais ilegalmente. Em julho, o programa Câmera Record explicou detalhadamente a situação de Danilo, que escapa da Justiça vivendo em Dubai.

Longe do Brasil, Danilo vive uma vida luxuosa em Dubai. Em clique com o casal, ele apareceu a bordo de uma lancha luxuosa, com vista para um dos prédios mais famosos do lugar ao fundo, o Burj Al Arab.

Em abril deste ano, o sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, já havia postado clique com Danilo. Naiara Azevedo, Thaeme e Thiago e Solange Almeida também estão entre os nomes famosos que já estiveram com o suposto foragido, que gravou um DVD em Dubai com a participação deles.