Bianca Bellucci

Do 33Giga



20/09/2021 | 10:48



Rumores indicam que jogos do Nintendo 64 podem chegar ao console Switch. A notícia foi compartilhada pelo apresentador do podcast Nate the Hate no último sábado (18). O insider acredita que clássicos, como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, vão ser oferecidos por meio do Switch Online, o serviço de assinatura da marca.

Os palpites de Nate the Hate estão em alta, pois, anteriormente, o podcaster anunciou a chegada de jogos de Game Boy e Game Boy Color na plataforma Switch Online. Mais tarde, a informação foi dada como certa pelo site Eurogamer, que validou a notícia com uma fonte interna.

É importante destacar, porém, que tanto os jogos do Nintendo 64 quantos os de Game Boy e Game Boy Color ainda não foram confirmados pela fabricante japonesa. Para saber as novidades em primeira mão, a dica é ficar de olho nas redes sociais oficiais (Instagram e Facebook).