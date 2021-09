Luís Gustavo recebe homenagem da filha e dos atores Marisa Orth, Tony Ramos e Ary Fontoura: Obrigada por tudo

20/09/2021 | 10:10



No último domingo, dia 19, os fãs tiveram que dar adeus ao ator Luís Gustavo, que morreu aos 87 anos de idade vítima de um câncer. Além de receber homenagens de diversos famosos, o artista ainda teve sua carreira relembrada no Fantástico.

Filho de um diplomata espanhol, Luís nasceu na Suécia e veio para o Brasil acompanhado da família quando ainda era criança. Sua irmã, Elenita Sanchez, começou a investir na carreira artística nos programas da Rádio Tupi, e acabou levando o caçula junto consigo para os estúdios. Mais tarde, ela se casou com Cassiano Gabus Mendes, que deu ao futuro ator um de seus primeiros trabalhos dentro da televisão.

- O Cassiano me deu um trabalho na parte técnica do estúdio, eu comecei segurando o cabo da câmera. Mas eu estava no estúdio a primeira vez que um emissora da América Latina [a TV Tupi] foi para o ar, relembra Luís Gustavo em um vídeo resgatado pela atração.

O Fantástico relembra também que o primeiro papel como ator de Luís foi por acaso, quando um ator faltou à gravação e ele acabou sendo indicado como substituto. O sucesso, é claro, fez com que ele ganhasse o famoso papel de Beto Rockfeller, na TV Tupi e, depois, migrasse para a Globo, onde viveu os icônicos Victor Valentin, na novela TI TI TI de 1985, e Vavá, no humorístico Sai de Baixo.

Ao longo da homenagem, o programa ainda trouxe outros trechos de depoimentos passados de Luís sobre sua vida e carreira, bem como a curiosidade de que o ator não tinha o costume de se preparar com muita antecedência para seus papéis - pelo contrário, sua paixão era pelo improviso. Apesar disso, ele tinha o costume de testar algumas abordagens para seus personagens com crianças, a quem ele descrevia como um público bastante exigente.

Além disso, parentes e amigos do ator também enviaram depoimentos para o programa, entre eles o sobrinho Cassio Gabus Mendes, a atriz Marisa Orth - que se referiu ao colega como um gigante da televisão e do teatro brasileiros - , o ator Tonico Pereira, o artista Tony Ramos e o veterano Ary Fontoura.

Homenagem da filha

Também na noite do último domingo, a filha do ator, Jéssica Vignolli Blanco, decidiu prestar uma homenagem ao pai nas redes sociais. A moça é fruto da relação de Luís Gustavo com a atriz Desirée Vignolli, que morreu em janeiro de 2018, aos 52 anos de idade, após sofrer um infarto.

Através do Instagram, Jéssica compartilhou uma galeria de fotos ao lado do ator veterano e, na legenda, deixou uma breve mensagem de gratidão:

Obrigada por tudo, meu amor! Que você descanse agora como merece e seja muito bem acolhido por todos os anjos que te guardam e com todos os aplausos que você conquistou! A vida é mesmo apenas um beijo.