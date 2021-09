Previsão para Selic no fim de 2021 passa de 8,00% para 8,25% no Focus do BC

20/09/2021 | 09:47



Na véspera da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), os economistas do mercado financeiro seguiram elevando suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2021. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira que a mediana das previsões para a Selic neste ano passou de 8,00% para 8,25% ao ano. Há um mês, estava em 7,50%. Da mesma forma, a projeção para o fim de 2022 passou de 8,00% para 8,50% ao ano, ante 7,50% de um mês antes.

Considerando apenas as 98 respostas nos últimos cinco dias úteis, a projeção para a Selic no fim de 2021 passou de 8,00% para 8,25%. Para 2022, foram feitas 97 atualizações nos últimos cinco dias, com a estimativa passando de 8,00% para 8,50%.

A estimativa para a taxa Selic no fim de 2023 também subiu, de 6,50% para 6,75%, de 6,50% há quatro semanas. Para 2024, permaneceu em 6,50%, como há um mês.

No começo de agosto, o Copom subiu pela quarta vez consecutiva a Selic e acelerou o ritmo ao elevá-la em 1,00 ponto porcentual, para 5,25% ao ano.

Ao mesmo tempo, o colegiado sinalizou um novo aumento de mesma magnitude para a próxima reunião, nos dias 21 e 22 de setembro.

A persistência da inflação e o agravamento da crise hídrica levaram parte do mercado a apostar em uma alta maior da Selic nesta reunião, mas as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na semana passada realinharam as expectativas por nova uma elevação de 1,00 ponto porcentual.