Guia de compras: qual o melhor modelo de geladeira para sua cozinha?







20/09/2021



A compra da geladeira deve ser planejada, uma vez que o produto será usado por muito tempo. No entanto, é comum surgir a dúvida sobre quais tipos são os mais indicados para a sua casa. Por isso, a Consul preparou um guia de compras, com vantagens de cada modelo, de acordo com suas necessidades. Confira!

1. Geladeira frost free

Não forma gelo no congelador ou freezer. A geladeira frost free possui um sistema tecnológico, controlado eletronicamente, que permite que o produto não precise ser descongelado. Entre as principais vantagens de modelos deste tipo, estão:

O ar circula de forma uniforme dentro da geladeira ;

; A refrigeração é homogênea, assim como a temperatura;

Não tem a necessidade do descongelamento constante, o usuário não precisa se preocupar em desligar o aparelho, esperar o gelo derreter e ainda evita aquela molhadeira na cozinha.

2. Geladeira com freezer embaixo

O modelo de geladeira com freezer embaixo proporciona maior conforto, uma vez que, geralmente, o freezer ou congelador são partes acessadas com menor frequência. Tal praticidade também pode ser sentida na disposição dos alimentos dentro do produto. Isso porque:

Não há a necessidade de se abaixar para retirar legumes da gaveta, pois estão logo acima do freezer;

O fato de o ar ser distribuído igualmente, de forma homogênea, proporciona a garantia de que os alimentos não serão mais resfriados que outros, mesmo que estejam em prateleiras e compartimentos diferentes.

3. Geladeira cycle defrost

A geladeira cycle defrost oferece duas tecnologias: a de degelo automático no refrigerador e manual no freezer. Desta maneira, para evitar que o gelo se acumule, é necessário fazer o descongelamento do freezer. A etapa de degelo, por sua vez, evita gastos de energia superiores. Isso porque, ao atingir a marca de 2 cm de gelo neste compartimento, o aparelho necessita de mais força para gelar os alimentos.

As vantagens deste modelo são:

Preço mais competitivo diante dos modelos frost free;

Simplicidade no descongelamento;

Na parte do freezer, conta com um pino de degelo que impede que a água se espalhe pelo eletrodoméstico.

4. Geladeira side by side

Como o nome diz, a geladeira side by side é aquela que tem duas portas de mesmo tamanho que ficam lado a lado. Os modelos são um pouco maiores. Por isso, antes de optar por um eletrodoméstico deste tipo, vale a pena medir o local em que ele será instalado. Alguns benefícios são:

Os modelos possuem mais prateleiras e compartimentos para organização dos alimentos;

É uma compra vantajosa para quem tem família grande, empresas com refeitório ou mesmo para quem divide a casa com amigos;

Geralmente, um controle no painel permite que você acesse todas as funções do eletrodoméstico.

5. Geladeira três portas

As geladeiras de três portas, também chamadas de french door, têm o design arrojado e mais capacidade de armazenamento. Podem ser encontradas com a tecnologia frost free e costumam ser feitas no modelo inverse (com o freezer embaixo).