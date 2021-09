Solange Gomes e Nego do Borel são os mais indicados para serem eliminados de A Fazenda 13

20/09/2021 | 09:10



A popularidade de Solange Gomes e Nego do Borel está em baixa em A Fazenda 13! Na noite do último domingo, dia 19, o reality show foi movimentado por uma brincadeira em que os participantes tinham que escolher um peão para ir junto para a final e um peão para ser eliminado na primeira semana.

Bil, Medrado, Valentina, Erasmo, Victor, Sthe, Marina e Erika foram os participantes que escolheram Sol para deixar a atração. A ex-Banheira do Gugu ficou ofendida e a treta, claro, rolou solta no ao vivo, deixando climão na casa.

Nego do Borel também foi a opção de Gui, Mileide, Tati, Dynho, Liziane, Aline e Tiago. O funkeiro ficou sentido com os votos dos colegas e após a dinâmica passou a chorar sem parar. Gui, por exemplo, até chamou o cantor de falso. Mais tarde, o artista achou que deveria pedir desculpas por suas atitudes e se comprometeu a mudar.

E enquanto alguns apenas planejam eliminar seus rivais no reality, Gui Araujo já pensa em chegar mais longe! Em bate-papo com Erika Schneider, o cantor disse que tinha meta de chegar à apresentação de A Fazenda no futuro. A colega, então, brincou que ele estava querendo roubar o lugar de Adriane Galisteu. Bil, que estava no papo, botou fogo no feno e incentivou a brincadeira.