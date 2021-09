Duas cidades superam 70% dos adultos com imunização completa

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



20/09/2021 | 08:43



São Caetano e Ribeirão Pires superaram a barreira dos 70% de moradores adultos vacinados contra a Covid com as duas doses. A marca é vista pelos especialistas como fundamental para o controle da pandemia, fato comprovado na prática durante estudo comandado pelo Instituto Butantan na cidade de Serrana, no Interior, que mostrou controle da disseminação do vírus com sete a cada dez moradores imunizados completamente.

De acordo com os boletins epidemiológicos das prefeituras, São Caetano atingiu 74% de imunização dos 131.311 moradores com 18 anos ou mais. Já em Ribeirão Pires a cobertura deste público, estimado em 92.524 pessoas, é de 73,2%. Outras três cidades da região estão bem perto de atingir a marca. Santo André já vacinou com duas doses 67% dos 553.400 habitantes adultos; São Bernardo obteve cobertura total de 65,5% dos 630.320 moradores desta faixa etária; por fim, Diadema protegeu por completo 65,1% dos 304.613 munícipes com 18 anos ou mais. As cidades mais atrasadas são Mauá, com 52,7% dos adultos com duas doses, e Rio Grande da Serra, com apenas 37,6%.

De acordo com o diretor de ensaios clínicos do Instituto Butantan, Ricardo Palacios, também diretor do estudo realizado em Serrana, a cobertura de 70% é fundamental. “O resultado mais importante <CF51>(do estudo)</CF> foi entender que podemos controlar a pandemia mesmo sem vacinar toda a população. Quando atingida a cobertura de 70% a 75%, a queda na incidência foi percebida até no grupo que ainda não tinha completado o esquema vacinal”, explicou Palacios. “A redução de casos em pessoas que não receberam a vacina indica a queda da circulação do vírus. Isso reforça a vacinação como uma medida de saúde pública, e não somente individual”, acrescentou.

Como o Grande ABC é uma região conurbada, ou seja, com as cidades integradas e seus habitantes circulando entre os municípios diariamente, os especialistas indicam que é fundamental chegar a cobertura de forma geral. De acordo com as prefeituras, o Grande ABC como um todo tem 63,8% dos moradores adultos completamente imunizados. A Capital, que é destino de muitos munícipes da região, tem cobertura similar, com 64% dos moradores adultos completamente protegidos da Covid, de acordo com dados divulgados pela prefeitura de São Paulo na sexta-feira.





ATUALIZAÇÃO

O Grande ABC registrou ontem apenas uma morte em decorrência da Covid, registrada em São Bernardo. Em relação aos casos, foram adicionados às contas 18 diagnósticos positivos, sendo 13 em Santo André e cinco em São Caetano. Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não emitem boletins epidemiológicos nos fins de semana.

Ontem foram aplicadas mais 7.226 vacinas contra a Covid-19 no Grande ABC, sendo 293 referente à primeira dose, 6.776 à segunda e 157 ao fármaco suplementar.