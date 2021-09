Capitão do Brasil, Jaime Oncins mostra satisfação com renovação da Copa Davis

20/09/2021 | 08:20



Com dois tenistas estreantes em simples e outro em duplas, a renovada equipe do Brasil da Copa Davis justificou o favoritismo e bateu neste final de semana o Líbano fora de casa, por 4 a 0, em confronto que recolocou o Brasil no qualificatório do Grupo Mundial em fevereiro de 2022.

O capitão Jaime Oncins aprovou a atuação de Orlando Luz e Felipe Meligeni Alves, que não perderam set nos jogos de simples do sábado, e destacou o jogo duro de duplas em que o estreante Rafael Matos fez ao lado do experiente Marcelo Demoliner. Para finalizar, o novato Matheus Pucinelli Alves entrou para o jogo com placar definido e também teve boa atuação.

"Todos foram muito bem desde o primeiro dia", destacou Oncins. "Orlando, que saiu jogando, teve a responsabilidade de trazer o primeiro ponto para o Brasil e não decepcionou. Venceu e deixou o Felipe mais leve para a segunda partida e o Felipe também foi muito bem. O Rafael fez uma partida muito consistente do início ao fim, assim como o Demoliner. Estão todos de parabéns", completou o treinador.

O ponto mais difícil veio nas duplas, decidido apenas no tie-break do terceiro set. "Todos estiveram muitos comprometidos dentro de quadra. Nas duplas, foi um jogo com várias emoções, que acabou se complicando um pouco quando os libaneses passaram a jogar muito bem. Mas no terceiro set nós soubemos mostrar superação, mesmo com uma quebra abaixo, e entrar no jogo de novo para trazer essa vitória", disse Oncins.

Para a dupla brasileira, que atuou junto pela primeira vez na carreira, a vitória foi marcada pela superação devido às difíceis condições de calor durante a semana. "Foi muito bom que passamos uma semana aqui treinando, então conseguimos nos adaptar bem às condições. Foi uma semana de muito calor, e também com a questão do piso, pois não estamos acostumados a jogar no har-tru. Mas tivemos um espírito de equipe muito bom, que é fundamental nestas semanas de Copa Davis," destacou o canhoto Rafael Matos.

"Toda essa gurizada treinou muito bem a semana inteira, deram o máximo. Apesar das condições difíceis, valeu pela superação. Com certeza, os treinos durante a semana foram fundamentais para confirmarmos o resultado dentro de quadra", completou Demoliner.

O quali para o Grupo Mundial de 2022 acontecerá em fevereiro de 2022 entre 20 países, entre os vencedores do Grupo 1 deste final de semana e os que perderem na fase classificatória do Grupo Mundial, em novembro. Dentro desse universo, a ITF indicará os 10 cabeças de chave e sorteará os outros como adversários.