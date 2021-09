Fiuk assume namoro com Thaísa Carvalho

20/09/2021 | 08:10



Fiuk e Thaísa Carvalho assumiram que estão namorando! No último domingo, dia 19, o cantor usou as redes sociais para responder algumas dúvidas de seus seguidores.

Questionado se estava solteiro, ele publicou um vídeo sendo abraçado pela influenciadora digital e escreveu: Namorando!

Thaísa também compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparece sendo abraçado pelo amado.

No dia anterior, os dois já haviam levantado suspeitas de que estavam juntos ao publicaram fotos parecidas do mesmo almoço. No início de setembro, eles apareceram também durante um fim de semana em uma cabana de luxo, no interior de São Paulo.

Os dois já haviam vivido um romance antes de Fiuk entrar no BBB21. Em 2020, os dois se envolveram, mas acabaram não assumindo a relação. Thaisa comentou sobre o assunto quando o artista teve um affair com Thaís Brás dentro do confinamento.