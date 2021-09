The Crown é destaque no Emmy 2021. Confira tudo que rolou na premiação!

20/09/2021 | 01:10



O Emmy Awards 2021 aconteceu neste domingo, dia 19, em Los Angeles, Estados Unidos - lembrando que o público era limitado em decorrência da pandemia por Covid-19. Cedric The Entertainer, que comandou a atração, fez uma apresentação musical junto com Rita Wilson e LL Cool J na abertura da atração

Hannah Waddingham levou o primeiro prêmio da noite, a categoria Melhor Atriz Coadjuvante de Comédia, com a série de humor Ted Lesso

O ator Brett Goldstein ganhou a categoria Melhor Ator Coadjuvante de Comédia com a série humorística Ted Lasso

A atriz Julianne Nicholson levou como Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou FIlme em Mare of Easttown, da HBO

Evan Peters foi eleito o Melhor Ator Coadjuvante por Minissérie ou Filme para TV também com a série de mistério Mare of Easttown

O dramaturgo Peter Morgan levou a categoria Melhor Roteiro para Série de Drama com The Crown - a atração televisa também ganhou como Melhor Direção em Série de Drama, com Jessica Hobbs

Last Week Tonight with John Oliver ganhou nas categorias Roteiro para Show de Variedades e Melhor Show de Variedades

O ator Jason Sudeikis ganhou como Melhor Ator em Série de Comédia - ele se destacou como protagonista de Ted Lasso

O reality RuPaul's Drag Race ganhou como Melhor Programa de Competição

The Crown ganhou como a Melhor Série de Drama

Já O Gambito da Rainha levou a categoria Melhor Série Limitada ou Série de Antologia

Ted Lasso recebeu o prêmio de Melhor Série de Comédia de 2021