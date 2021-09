'The Crown' emplaca melhor ator e atriz coadjuvantes no Emmy 2021

19/09/2021 | 22:39



A série The Crown ganhou o prêmio Emmy nas categorias de Melhor ator coadjuvante e Melhor atriz coadjuvante em série de drama na cerimônia que está sendo realizada neste domingo, 19. Gillian Anderson, que interpreta Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, e Tobias Menzies, que dá vida ao príncipe Philip, marido de Elizabeth II, garantiram as estatuetas.

A produção da Netflix também já garantiu até o momento os prêmios Emmy de melhor roteiro em série de drama e melhor direção em série de drama, respectivamente a Peter Morgan e Jessica Hobbs, pelo episódio War.

A cerimônia ainda está em andamento.

The Crown é uma das favoritas a ganhar a maior quantidade de prêmios Emmy em 2021, concorrendo com outras produções como The Mandalorian e Ted Lasso.