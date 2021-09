País tem 239 mortes por covid em 24h; média móvel permanece acima de 500

19/09/2021 | 20:34



O Brasil registrou neste domingo 239 novas mortes por covid-19, elevando para 590.786 o total de vítimas da doença. A média móvel de óbitos, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 558, ainda acima do patamar de 400 que manteve na semana anterior.

Nas últimas 24 horas, foram notificados ainda 9.172 novos casos de covid-19. Com isso, o total de diagnósticos positivos da doença chegou a 21.236.761.

Os dados diários da pandemia no Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20 horas.

Segundo os números do governo, o total de recuperados é de 20,2 milhões de pessoas.