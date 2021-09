Ainda internado, Pelé dá 'soco no ar' para celebrar melhora: 'A cada dia melhor'

19/09/2021 | 19:40



Pelé segue se recuperando do procedimento cirúrgico pelo qual precisou passar para a retirada de um tumor no cólon. O Rei do Futebol está internado no hospital Albert Einstein e tem usado as redes sociais para se comunicar com os fãs e relatas seu estado de saúde.

Neste domingo, Pelé publicou uma foto em que aparece em uma cadeira de rodas, mas com disposição, fazendo a tradicional comemoração do 'soco no ar': "Como podem ver, estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor", escreveu em sua página no Instagram. O ídolo santista também garantiu que está se recuperando à base de muito bom humor.

"O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão. Obrigado a toda equipe incrível do Hospital Albert Einstein", publicou o Rei.

Nos últimos dias, a filha de Pelé, Kely Nascimento, tem divulgado imagens do pai fazendo exercícios de fisioterapia e sempre animado para poder deixar a internação e voltar para casa.

Aos 80 anos, o tricampeão mundial pela seleção brasileira não tem feito muitas aparições públicas e prefere se resguardar para proteger a saúde, principalmente em meio à pandemia do novo coronavírus.

Pelé foi internado no fim de agosto para fazer exames de rotina, porém após a detecção do tumor no cólon, permaneceu ingressado no hospital até a retirada do tumor. Precisou retornar à UTI na madrugada de sexta-feira após algumas dificuldades respiratórias, mas depois de ter o quadro estabilizado pôde seguir em terapia semi-intensiva.