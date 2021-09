Resultados preliminares mostram liderança de partido pró-Putin em eleição russa

19/09/2021 | 18:48



A votação na eleição parlamentar da Rússia terminou no período da tarde deste domingo (horário de Brasília) e a comissão eleitoral do país informou que os primeiros resultados, coletados em um número limitado de assembleias de voto, mostram o partido Rússia Unida, leal ao Kremlin, na liderança.

Os resultados de quase 9% das assembleias de voto do país dão ao partido Rússia Unida 38% dos votos para os 225 deputados repartidos por listas partidárias, de acordo com a comissão.

Outros 225 serão escolhidos por disputas individuais.

Os resultados ainda não deixam claro se o partido que apoia firmemente o presidente Vladimir Putin manterá a maioria de dois terços no parlamento que possui agora, e que lhe permite mudar a constituição.

A eleição deste domingo não teve uma presença significativa da oposição, depois que as autoridades declararam extremistas as organizações ligadas ao preso Alexei Navalny, o adversário mais proeminente do Kremlin.

A votação também foi prejudicada por inúmeros relatos de violações, incluindo o enchimento de votos.