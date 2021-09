Ricardo Maurício vence as duas corridas da 9ª etapa da Stock Car em Goiânia

19/09/2021 | 17:13



O piloto Ricardo Maurício venceu as duas corridas da 9ª etapa da Stock Car 2021, em Goiânia, neste domingo. O vencedor da segunda corrida do sábado, dia 18, e pole position neste domingo, dia 19, ganhou a primeira prova com certa tranquilidade, e a segunda com uma chegada eletrizante lado a lado com Thiago Camilo, recebendo a bandeirada com 0.010 segundos de diferença para o segundo colocado.

O tricampeão da Stock Car fez história ao vencer as duas corridas da 9ª etapa. É a primeira vez que um piloto leva as duas provas no mesmo dia após a categoria adotar o estilo de grid invertido para a corrida 2. Isso nunca tinha ocorrido antes.

Gabriel Casagrande, até então 2º colocado no campeonato, assumiu a liderança ao chegar em 18º na corrida 1 e fazer um ótimo 3º lugar na corrida 2. Ele somou 28 pontos e contou com péssima etapa de Daniel Serra, que somou apenas 3 pontos e caiu para segundo lugar no geral, com 262 no total.

Rubens Barrichello manteve o terceiro lugar no campeonato. Ele se deu bem em uma das corridas deste sábado, quando foi o vencedor. E somando mais 23 pontos na 9ª etapa deste domingo. Rubinho encostou nos líderes, agora com 234 na somatória do ano. Ele será um bom desafiante nas etapas finais da Stock Car.

Com as duas vitórias da 9ª etapa, Ricardinho Maurício saltou de 7º colocado para 4º no geral da categoria, entrando de vez na briga pelo título. Ele já tem 231 pontos.

CORRIDA 1 - No começo da corrida, Ricardo Maurício largou bem em primeiro lugar, enquanto Allam Khodair conseguiu a ultrapassagem em cima de Rubens Barrichello e assumiu a segunda posição. Galid foi o piloto que teve melhor largada e subindo seis posições, assumindo a sexta colocação depois de ter saído em 12º.

Após a largada no Autódromo Internacional Ayrton Senna neste domingo, o líder do campeonato Daniel Serra e Rafael Suzuki se tocaram de forma leve, mas suficiente para provocar a entrada do Safety Car na pista, que permaneceu por apenas uma volta da corrida. O choque foi suficiente para mudar a pegada dos dois pilotos. Serra terminou a prova em apenas 18º colocado e viu Gabriel Casagrande chegar em 14º e reduzir a vantagem para dois pontos na briga pelo título.

Rubens Barrichello, que largou em 2º, não fez boa corrida e perdeu três posições, terminando em 5º. Esperava-se mais dele porque carro e piloto estavam bem arredondados. Rubinho ganhou uma das disputas do sábado. A grande emoção da prova ficou por conta da briga pela segunda colocação do pódio, com disputa acirrada e trocas de posições entre Allam Khodair e Ricardo Zonta - eles terminaram em 2º e 3º, respectivamente.

Khodair e Zonta fizeram briga boa pelo segundo lugar, trocando de posições várias vezes acionando os FanPushes (dispositivo de velocidade distribuído aos pilotos em votação dos fãs antes da corrida), enquanto isso Ricardo Maurício aproveitou para abrir na liderança e finalizar a prova com tranquilidade, levando sua segunda corrida no fim de semana.

CORRIDA 2 - A segunda corrida começou com a inversão dos dez primeiros colocados da prova anterior, de modo que Thiago Camilo saiu em primeiro, mas logo na largada houve toques entre os carros de Diego Nunes e Denis Navarro, provocando a entrada do Safety Car mais uma vez no dia.

Gabriel Casagrande, que começou a corrida em 14º, fez ótimas largadas e se colocou entre os primeiros colocados, assim como Ricardo Maurício, que estava em dia iluminado. Ricardo Maurício, Ricardo Zonta, Thiago Camilo e Gabriel Casagrande fizeram uma reta final de prova emocionante, trocando posições entre si. Nas últimas voltas, Camilo e Ricardo Maurício colocaram os carros lado a lado, com Ricardinho levando a prova por 0.010 segundos de diferença em chegada eletrizante. Gabriel Casagrande terminou em 3º e assumiu a ponta do campeonato, contando com a não pontuação do ex-líder, Daniel Serra, que não finalizou a segunda disputa.