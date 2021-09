Gisele Bündchen é criticada após defender modelo antivacina

19/09/2021 | 16:10



Gisele Bündchen se envolveu em polêmica ao defender uma modelo que apoia o movimento antivacina. A holandesa Doutzen Kroes usou as redes sociais para dizer que não iria se vacinar e passou a receber diversas críticas dos internautas.

Na legenda, ela explicou a decisão de ignorar as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS):

Embora minhas mãos estejam tremendo ao escrever isso, sinto que é hora de escolher a coragem em vez do conforto e falar minha verdade: Não serei obrigada a tomar a dose. Não serei obrigada a provar minha saúde para participar da sociedade. Não aceitarei a exclusão de pessoas com base em seu estado de saúde. A liberdade de expressão é um direito pelo qual vale a pena lutar, mas só podemos resolver isso unidos na paz e no amor!

Ao ver que a amiga estava sendo cancelada na web, Gisele decidiu se pronunciar e pedir mais amor.

Eu conheço Doutzen e ela é uma pessoa gentil e amorosa. Eu não posso acreditar no ódio dirigido a ela porque ela expressou seus sentimentos. Me entristece ver todo o julgamento e a falta de empatia no coração de tantas pessoas. O ódio não é a resposta. A única maneira de criar um mundo melhor é por meio da compaixão e da aceitação. Eu convido você a silenciar sua mente e ir fundo para encontrar o amor em seu coração para podermos todos nos unir em paz e criar harmonia em nossas vidas e em nosso mundo. Precisamos disso mais do que nunca.