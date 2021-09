Com Danilo em campo, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Atlético-MG

19/09/2021 | 15:36



Após vencer a Chapecoense por 2 a 0 no sábado, o Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo e já iniciou a preparação para o primeiro jogo das semifinais da Libertadores, contra o Atlético-MG, marcado para terça-feira. Desfalque na última partida, o meio-campista Danilo, ainda se recuperando de uma trauma no tornozelo esquerdo, participou de uma parte da atividade no gramado com o restante do elenco.

Com um intervalo curto entre os dois jogos, o técnico Abel Ferreira terá apenas mais um treinamento para definir o time, na tarde de segunda-feira, quando o Núcleo de Saúde e Performance do clube informará se Danilo será liberado para jogar contra os atleticanos no Allianz Parque. Quem volta a ficar à disposição certamente é Zé Rafael, que cumpriu suspensão no Brasileirão.

O jogo contra a Chapecoense foi realizado na casa do adversário, em Chapecó, no final da tarde de sábado, e a delegação palmeirense retornou de viagem apenas nesta madrugada. Por isso, os jogadores dormiram no CT. Logo pela manhã, eles foram a campo para realizar um trabalho tático.

Aqueles que começaram jogando em Santa Catarina permaneceram na parte interna para atividades regenerativas, e os demais treinaram no gramado junto aos atletas que entraram no decorrer do jogo, caso de Matheus Fernandes, que voltou ao clube após passagem pelo Barcelona e não atuava em uma partida oficial desde novembro de 2020.

"Agora é trabalhar forte, continuar treinando, me dedicando ao máximo, que as oportunidades vão aparecer e tenho de estar preparado para desempenhar um bom papel e ajudar o Palmeiras. Por isso voltei, me sinto em casa aqui. Quero recuperar essa alegria e poder ajudar meus companheiros sempre", disse o jogador após as atividades deste domingo.

O treinamento também contou com a presença de jovens da categoria sub-20. Todos que estavam no gramado participaram de um treino coletivo com dois tempos de 15 minutos. O jogo contra o Atlético está marcado para as 21h30 desta terça-feira, no Allianz Parque. A partida decisiva será no Mineirão, na terça seguinte.